Huawei Mate 60 Pro+ возглавил рейтинг DxOMark

Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского камерофона Huawei Mate 60 Pro+. Аппарат набрал 157 итоговых баллов, что позволило ему занять первое место в рейтинге. На втором месте с 156 баллами располагается Mate 60 Pro. Специалисты похвалили камеру за широчайший динамический диапазон, точную работу автоэкспозиции и автофокуса, стабилизацию при съёмке видео, а также эффект размытия в портретном режиме.

Напомним, что в Mate 60 Pro+ используется тройная тыльная камера с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация изображения и оптика с переменной диафрагмой), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с OIS).
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