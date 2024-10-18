Huawei Mate 60 может стать причиной краха TSMC

Возможно, вы помните, что тогда производитель практически ушёл с рынка смартфонов и только недавно восстановил свои позиции. И новое расследование сосредоточено как раз на чипе Kirin 9000s, который используется в смартфонах серии Mate 60, а также на новом процессоре Huawei Ascend для искусственного интеллекта, в которых присутствуют компоненты, которые должны быть недоступны для компании из-за действующих санкций. Huawei утверждает, что все её новые чипы производятся на предприятиях компании SMIC, однако в некоторых отчётах отмечается, что другой чип Kirin 9006C, установленный в ноутбуке Huawei Qingyan L450, на самом деле был произведён TSMC. Получилась довольно интересная ситуация — будет забавно посмотреть на то, как TSMC выберется из ситуации и решится ли компания признать свою ошибку.