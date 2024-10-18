Huawei Mate 60 может стать причиной краха TSMC

После публикации рекордного квартального отчёта о доходах, компания TSMC оказалась под следствием Министерства торговли США — данное расследование касается возможных поставок компанией TSMC мобильных процессоров компании Huawei несмотря на действующий запрет со стороны США. Здесь стоит напомнить, что в 2020 году правительство США запретило Huawei покупать чипы, произведённые с использованием американского оборудования, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Также этот запрет лишил Huawei возможности приобретать оборудование для производства мобильных процессоров, что существенно повлияло на положение компании на рынке смартфонов.

Возможно, вы помните, что тогда производитель практически ушёл с рынка смартфонов и только недавно восстановил свои позиции. И новое расследование сосредоточено как раз на чипе Kirin 9000s, который используется в смартфонах серии Mate 60, а также на новом процессоре Huawei Ascend для искусственного интеллекта, в которых присутствуют компоненты, которые должны быть недоступны для компании из-за действующих санкций. Huawei утверждает, что все её новые чипы производятся на предприятиях компании SMIC, однако в некоторых отчётах отмечается, что другой чип Kirin 9006C, установленный в ноутбуке Huawei Qingyan L450, на самом деле был произведён TSMC. Получилась довольно интересная ситуация — будет забавно посмотреть на то, как TSMC выберется из ситуации и решится ли компания признать свою ошибку.