Huawei Mate 60 засветился на фото

Китайские источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Huawei Mate 60, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают ранние слухи о двухцветном дизайне как минимум двух версий. Черный вариант останется просто черным. Также отметим круглый блок основной камеры с логотипом фирменной технологии обработки фотографий Xmage и широкий вырез на дисплее, о котором поведал источник.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие OLED-экрана с разрешением 1220p и кадровой частотой 120 Гц, фирменного чипа с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и тройной тыльной камеры, в которую войдет перископный модуль.

Смартфон Red Magic 8S Pro готов к выходу …
Китайские источники утверждают, что геймерский смартфон Red Magic 8S Pro будет официально представлен в …
Объявлена дата выхода Nubia Z50S Pro…
Бренд Nubia объявил, что официальная презентация флагманского смартфона Nubia Z50S Pro состоится 20 июля …
Redmi Note 12T Pro оценили в 225 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12T Pro, которая основана на мощной о…
Xiaomi MIX Fold 3 оказался популярнее предшественника …
Компания Xiaomi похвасталась результатами первой распродажи складного смартфона Xiaomi MIX Fold 3, которы…
OnePlus Ace 2 Pro показали в цвете Titanium gray…
Известный информатор Digital Chat Station поделился новым изображением смартфона OnePlus Ace 2 Pro, котор…
Samsung Galaxy Z Flip 5 получит только 256 ГБ памяти …
В сети появились новые подробности о складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, офици…
Vivo V29e показали на рендерах …
Профильное издание 91mobiles поделилось первыми изображениями и подробностями о смартфоне Vivo V29e, рели…
Oppo Reno10 оценен в 40 тысяч рублей …
Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Reno10, рекомендованная цена которого составляет 4…
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor