Huawei Mate 60 засветился на фото

Китайские источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Huawei Mate 60, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают ранние слухи о двухцветном дизайне как минимум двух версий. Черный вариант останется просто черным. Также отметим круглый блок основной камеры с логотипом фирменной технологии обработки фотографий Xmage и широкий вырез на дисплее, о котором поведал источник.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие OLED-экрана с разрешением 1220p и кадровой частотой 120 Гц, фирменного чипа с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и тройной тыльной камеры, в которую войдет перископный модуль.