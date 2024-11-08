Huawei Mate 70 Pro получит огромный экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Mate 70 Pro, который еще не был представлен официально. Согласно источникам в цепочке поставок, аппарат оснастят изогнутым с четырех сторон 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K, динамической кадровой частотой до 120 Гц, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания и сенсором 3D ToF для сканирования лица, основной камерой с главным 50-Мп модулем с датчиком оптического формата 1/1,3 дюйма и оптикой с переменной диафрагмой поверх, 50-Мп перископным модулем с 3.5-кратным оптическим увеличением и плавающей линзой для макрофотографии и сверхширокоугольным модулем, кремний-углеродной батареей ёмкостью 6000 мАч, катушкой беспроводной зарядки и полноценной защитой от воды и пыли.

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