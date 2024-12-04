Huawei Mate 70 Pro+ проверили на прочность

Продажи серии Новых флагманских смартфонов Huawei Mate 70 стартуют только завтра, но китайские блогеры уже протестировали новые флагманские устройства — в том числе на прочность. Например, на днях появилась информация о загадочном чипе Kirin 9020, на базе которого работают новые устройства (его официально никто не анонсировал). Более того, особое внимание привлекли материалы корпуса новых смартфонов — речь идёт о глянцевом титан-базальте и ультрапрочном нейлоне, которые усиливают защиту смартфонов при физическом воздействии. И, как показывает практика, это действительно повышает прочность конструкции. Например, в одном из экспериментов Huawei Mate 70 Pro+ сбросили с высоты 2 метра на твёрдую поверхность — и последствия падения были минимальны.

Кроме устойчивости к падениям материалы корпуса также могут похвастаться внушительной устойчивостью к царапинам. Например, в тесте с использованием наждачной бумаги Huawei Mate 70 Pro+ и iPhone с титановым корпусом подвергались одинаковому физическому воздействию. На iPhone остались видимые следы, тогда как Mate 70 Pro+ сохранил глянцевую поверхность без единой царапины. Кроме того, фронтальная сторона смартфона защищена стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, которое вдвое прочнее своего предшественника. А задняя часть Mate 70 покрыта нейлоном, который поглощает удары, дополнительно повышая устойчивость к падениям. Хотя, конечно, это второстепенное преимущество смартфона на самом деле.