Huawei Mate 70 не получит чип на 5 нм

Компания SMIC, крупнейший производитель полупроводников в Китае, некоторое время назад официально сообщал об успешной разработке технологического процесса в 5 нанометров без использования передовой технологии EUV. Это огромное достижение, особенно на фоне торговых ограничений США, стало настоящим прорывом на локальном рынке Китая и должно было позволить Huawei интегрировать процессоры следующего поколения Kirin в будущую линейку смартфонов Mate 70. Однако один из инсайдеров, знакомых с ситуацией, опроверг эти данные, заявив, что процессор Kirin 9100, новый мобильный чип от Huawei, не будет производиться по 5-нм техпроцессу.

Нужно понимать, что на пути Huawei стоит множество препятствий, одним из которых является использование старого оборудования для массового производства систем на кристалле по технологическому процессу в 5-нм. Согласно данным специалистов, 5-нм техпроцесс от компании SMIC будет на 50% дороже, чем у TSMC при той же литографии, что в конечном итоге существенно сказывается на цене процессора в готовом продукте. Эти трудности могут быть причиной того, что процессор нового поколения Kirin 9100 не будет использовать 5-нм технологию. Компания не хочет повышать стоимость чипов, дабы не повышать цену на свои смартфоны, и из-за этого производитель будет задействовать старый технологический процесс ещё какое-то время. Не сказать, что это большая проблема, но всё же неприятность, которую стоит учитывать в будущем.