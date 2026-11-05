Huawei Mate 80 Air выйдет раньше ожидаемого

Китайские источники сообщают, что тонкий смартфон Huawei Mate 80 Air может выйти уже в декабре этого года. Изначально инсайдеры сообщали о начале 2027 года. При этом в ноябре китайский гигант выпустит суббренд OSTA и складную модель Mate X8. Что касается Mate 80 Air, то он продолжит дело оригинального Mate 70 Air, который внезапно оказался довольно востребованным на рынке. Устройству приписывают увеличенный изогнутый дисплей, еще более тонкий корпус и фирменную однокристальную систему Kirin 9030.

Напомним, что Mate 70 Air оснащается процессорами Kirin 9020B (версия на 12 ГБ ОЗУ) и Kirin 9020A (16 ГБ «оперативки»), корпусом толщиной 6,6 мм и массой 208 граммов, защитой от воды и пыли IP68 и IP69, 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1320 точек, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 МП ( (телеобъектив RYYB и OIS) и 8 Мп (сверхширик), многоспектральным датчиком, селфи-камерой разрешением 10,7 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, двусторонней спутниковой связью Beidou и симметричными стереодинамиками.
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