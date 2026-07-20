Анонсирован смартфон Nubia NaviX Ultra

Компания Nubia анонсировала смартфон NaviX Ultra, который станет первой на рынке моделью с интеллектуальным агентом. Новинку показали на выставке WAIC, не раскрыв при этом технических параметров. Сообщается, что смартфон базируется на голосовом помощнике Doubao с пониманием естественного языка, выполнением задач, сохранением контекста и безопасностью. Самое главное, что все задачи здесь выполняются локально. Что до дизайна, аппарат получил тройную основную камеру с перископическим телеобъективом, выделенную оранжевую кнопку для быстрого вызова AI, плоский экран с врезанной селфи-камерой, а также расцветки Blue Realm, Dream, Obsidian Black и Snowfield. Предполагается, что Nubia NaviX Ultra оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 50-Мп главным модулем тыльной камеры, кремний-углеродной батареей ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 100-Вт проводной и беспроводной зарядок.