Переделкино впервые запустит фотогрезиденцию «Ближе, чем кажется»

23 августа в Доме творчества Переделкино начнет работу первая резиденция для фотографов «Ближе, чем кажется», организованная совместно с HUAWEI Pura 90s. В течение семи дней восемь фотографов и художников будут исследовать архитектуру, природу и повседневную жизнь городка писателей. Куратором проекта выступит фотограф и галерист Нина Гомиашвили.

Участникам предоставят смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Основное внимание в программе уделят съемке удаленных и малозаметных деталей с использованием зума. Старшая модель оснащена телеобъективом разрешением 200 Мп с крупным сенсором и поддержкой 20-кратной телескопической съемки.

Резиденция будет открыта для посетителей. В определенные часы гости смогут наблюдать за обсуждением работ, задавть вопросы участникам и посетить лекцию о современной мобильной фотографии.

В сентябре результаты проекта опубликуют на отдельном сайте. В цифровой архив войдут фотографии, видеоматериалы и дневник наблюдений. Снимки получат геометки, по которым посетители смогут построить маршрут по Переделкину.

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