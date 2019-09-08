Huawei Mate X может не получить приложения и службы Google при запуске

В сети появилась информация, что невыпущенный складной телефон Huawei Mate X может быть мертв по прибытию. Возможно, Mate X присоединится к серии Mate 30 из-за отсутствия доступа к приложениям и службам Google. Хотя они могут работать с версией Android с открытым исходным кодом, они не будут поставляться с Google Play Store, Chrome, Gmail, YouTube, Google Maps и другими приложениями.

Хотя США продлило временную лицензию Huawei, чтобы продолжить выпуск обновлений для телефонов и поддерживать существующее сетевое оборудование, но китайской компании запрещено использовать любые американские товары для будущих и необъявленных продуктов.