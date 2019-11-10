Huawei Mate X нельзя сгибать зимой на улице

2019-11-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Mate X; [103]
На сайте компании Huawei Mate X говорится, что смартфон нельзя сгибать при температуре ниже 5 градусов мороза.

Также Huawei советует избегать попадания жидкости и пыли внутрь смартфона, включая петли, это может вывести из строя гибкий дисплей. Ещё не рекомендуется ронять и бросать устройство на асфальт и применять острые предметы. В комплекте идет специальная защитная пленка, которую нельзя самостоятельно снимать и менять. Вот и думайте теперь, нужен ли такой смартфон Вам , который боится практический всего.

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