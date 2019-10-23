Huawei Mate X отправился в продажу

Судьба гибких смартфонов достаточно интересная и сложная, ведь далеко не каждый производитель может перейти от концепта до реально работающего аппарата. У бренда Samsung уже получилось реализовать все необходимое и Galaxy Fold уже в продаже, теперь Huawei Mate X готовится к релизу. За данное устройство компания из Китая просит всего 2400 долларов, то есть меньше, чем корейский производитель. Правда продажи сейчас стартуют исключительно на территории Китая, а вот про другие регионы нет никакой информации. Вероятно, производитель хочет сначала протестировать гаджет на локальном рынке, а потом уже отправлять его в продажу в других регионах, дабы избежать проблем на момент запуска. Ждем, когда Huawei Mate X привезут в Россию.