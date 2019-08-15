Huawei Mate X выйдет в ноябре

Некоторое время назад представители компании Huawei представили свой складной смартфон, который имеет гибкий экран и все выходящие из этого бонусы. Но, в итоге, его так и не отправили в продажу, так как производитель длительное время не мог справиться с определенными проблемами. Теперь появилась информация о том, что новый смартфон Huawei Mate X появится в продаже не раньше ноября, да и то это пока что не точная дата. На самом же деле его могут отправить в продажу и гораздо позже, если проблемы с экраном не будут решены окончательно. Пока что остается лишь ждать и надеяться, что первый в мире смартфон с гибким экраном все же доберется до магазинов и его можно будет купить, а не только полюбоваться на станде. Купили бы себе такое устройство?