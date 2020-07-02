Huawei Mate X2 получит шикарный дисплей

В последнее время многие производители смартфонов стали делать заметный упор на частоте обновления дисплея, что достаточно интересно, ведь это новый тренд. Некоторые смартфоны уже радуют потенциальных покупателей частотой обновления дисплея в 90 Гц, некоторые делают ставку на еще более высокие частоты. В ситуации Huawei Mate X2 даже более высокая частота запланирована, ведь если верить документации, а у нас нет причин ей не верить, у этого смартфона частота обновления дисплея составил 120 Гц. Это очень круто на самом деле, ведь смотреть фильмы или сериалы будет куда приятнее. Вопрос только в стоимости такого смартфона, в его преимуществах и недостатках, ведь помимо частоты дисплея есть еще много различных и очень важных факторов.