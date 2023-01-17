Huawei Mate X3 вскоре получит поддержку спутниковой связи

Что в данном случае получает пользователь? На самом деле ничего невероятного, потому что в техническом плане Huawei Mate X3 отличаться от оригинального устройства не будет. Будет та же производительность, тот же дисплей, камеры и прочие технологии, только в экстренной ситуации пользователь сможет отправить сигнал бедствия и получить помощь от специалистов. Нельзя сказать, что это кардинально меняет устройство, но, с другой стороны, возможность вызвать помощь в том случае, когда сотовая связь перестала работать, не может не радовать. Даже если вам понадобится эта функция всего один раз за всю жизнь, это всё равно огромный бонус, потому что лучше иметь и не использовать, чем нуждаться и не иметь. Ждём обновлённого смартфона.