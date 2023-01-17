Huawei Mate X3 вскоре получит поддержку спутниковой связи

Крупные производители в последнее время начали достаточно активно работать над реализацией системы спутниковой связи в смартфонах, хотя, конечно, на текущий момент она работает немного не так, как многие ожидали. Просто взять и позвонить товарищу по спутнику пока что нельзя — можно лишь отправить сигнал бедствия и не более того. Но компании работают в этом направлении и сегодня инсайдеры сообщили нам информацию о том, что складной смартфон Huawei Mate X3 вскоре будет представлен в обновлённом варианте с поддержкой той самой системы спутниковой связи. Это интересно, потому что на текущий момент складных смартфонов, которые могли бы похвастаться этой функцией, на рынке просто нет — у производителей ещё не добрались руки.

Что в данном случае получает пользователь? На самом деле ничего невероятного, потому что в техническом плане Huawei Mate X3 отличаться от оригинального устройства не будет. Будет та же производительность, тот же дисплей, камеры и прочие технологии, только в экстренной ситуации пользователь сможет отправить сигнал бедствия и получить помощь от специалистов. Нельзя сказать, что это кардинально меняет устройство, но, с другой стороны, возможность вызвать помощь в том случае, когда сотовая связь перестала работать, не может не радовать. Даже если вам понадобится эта функция всего один раз за всю жизнь, это всё равно огромный бонус, потому что лучше иметь и не использовать, чем нуждаться и не иметь. Ждём обновлённого смартфона.
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