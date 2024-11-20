Huawei Mate X6 представят 26 ноября

Сегодня появилась информация от достаточно надёжных инсайдеров о том, что компания Huawei готовится представить свой новый складной смартфон под названием Mate X6 уже 26 ноября текущего года. Собственно, новое устройство уже доступно для предварительного заказа на китайской онлайн-платформе Vmall, где опубликовано единственное изображение, позволяющее предварительно оценить дизайн грядущего флагмана китайского гиганта. Судя по данному изображению, смартфон Mate X6 будет оснащён четырьмя камерами, расположенными на круглом модуле. Не сказать, что сам по себе дизайн смартфона сильно выделяется на фоне предыдущих устройств компании, но производитель явно улучшил систему камер, так что снимки будут более качественными.

На изображении также видно, что кнопка питания имеет плоский дизайн и будет совмещена со сканером отпечатков пальцев. Это означает, что подэкранного сканера ни на внешнем, ни на складном дисплее, вероятнее всего, не будет, так как дублировать кнопки производитель точно бы не стал. Кроме того, согласно данным из магазина, где можно оформить предварительный заказ, смартфон в базовой версии получит 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного пространства для хранения личного контента. В топовой же версии будет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной, чего хватит даже для игровых задач, вероятно. А вот информации о процессоре пока что нет, но его явно производит сама Huawei — как и для классических флагманов.