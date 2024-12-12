Huawei Mate X6 выходит на глобальные рынки

На тыльной панели смартфона расположена камера на 50 Мп с RYYB-сенсором и переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и режимом супермакро на 48 Мп, а также ультраширокоугольная камера с автофокусом на 40 Мп. При этом ситуация с мобильным процессором немного запутанная, но последние отчёты указывают на использование фирменного Kirin 9020 — того же процессора, что и в серии Mate 70. По слухам, чип оснащён 12-ядерным кластером с двумя мощными ядрами (до 2,5 ГГц), шестью средними (до 2,1 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами (до 1,6 ГГц). Графический процессор Maleoon 920 работает с частотой 840 МГц, однако Huawei пока официально не подтвердила эти характеристики. А стоит гаджет почти 2000 долларов.