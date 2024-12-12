Huawei Mate X6 выходит на глобальные рынки

Чуть более двух недель назад компания Huawei анонсировала в Китае свой новый складной смартфон Mate X6, который теперь выходит на мировые рынки и, видимо, будет пользоваться спросом судя по реакции в интернете. Стоит отметить, что это прямой преемник прошлогоднего Mate X5, выпущенного эксклюзивно для Китая, с рядом улучшений, включая более продвинутые камеры и увеличенную батарею. Новый складной смартфон будет доступен в цветах Nebula Gray, Nebula Red и Black, толщина устройства составляет всего 4,6 мм в разложенном состоянии и 9,9 мм в сложенном. Также Mate X6 оснащён основным LTPO OLED-экраном диагональю 7,93 дюйма и внешним LTPO OLED-дисплеем диагональю 6,45 дюйма с защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения.

На тыльной панели смартфона расположена камера на 50 Мп с RYYB-сенсором и переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и режимом супермакро на 48 Мп, а также ультраширокоугольная камера с автофокусом на 40 Мп. При этом ситуация с мобильным процессором немного запутанная, но последние отчёты указывают на использование фирменного Kirin 9020 — того же процессора, что и в серии Mate 70. По слухам, чип оснащён 12-ядерным кластером с двумя мощными ядрами (до 2,5 ГГц), шестью средними (до 2,1 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами (до 1,6 ГГц). Графический процессор Maleoon 920 работает с частотой 840 МГц, однако Huawei пока официально не подтвердила эти характеристики. А стоит гаджет почти 2000 долларов.
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