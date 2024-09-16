Huawei Mate XT Ultimate оказался тоньше флагмана Samsung

Компания Huawei буквально несколько дней назад представила первый в мире тройной складной смартфон под названием Mate XT Ultimate, который продаётся по цене около 3000 долларов. Он складывается в три части и выделяется на фоне большинства однотипных гаджетов на рынке, но у пользователей, естественно, возникло множество вопросов относительно толщины гаджета. Но на деле оказалось, что Mate XT почти не уступает по толщине сложенному Galaxy Z Fold6 от Samsung. На бумаге ситуация такова — Mate XT имеет толщину 12,8 мм, а Fold6 — 12,1 мм, так что, теоретически, Samsung выигрывает в этом сравнении. Но если посмотреть на изображение, которое опубликовал пользователь Reddit, то ситуация выглядит совершенно иначе.

Разница в 0,7 мм практически незаметна, но не стоит забывать, что Huawei складывается в три раза, а флагман Samsung всего в два. В результате экран флагмана Huawei имеет диагональ в 10,2 дюйма по сравнению с 7,6 дюйма у Fold6, так что разница на деле колоссальная. Правда, пока что не совсем понятно, как это в итоге скажется на прочности конструкции, потому что тонкий гаджет с двумя шарнирами может быть крайне хрупким устройством по итогу. Но пока что это только предположения, да и на самом деле складные смартфоны в целом выглядят крайне ненадёжными и это явно не тот параметр, по которому стоит сравнивать флагманы этого сегмента между собой. Сейчас вопрос диагонали и толщины в сложенном состоянии выглядит куда более важным и первостепенным для пользователей.