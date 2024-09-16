Huawei Mate XT Ultimate оказался тоньше флагмана Samsung

Разница в 0,7 мм практически незаметна, но не стоит забывать, что Huawei складывается в три раза, а флагман Samsung всего в два. В результате экран флагмана Huawei имеет диагональ в 10,2 дюйма по сравнению с 7,6 дюйма у Fold6, так что разница на деле колоссальная. Правда, пока что не совсем понятно, как это в итоге скажется на прочности конструкции, потому что тонкий гаджет с двумя шарнирами может быть крайне хрупким устройством по итогу. Но пока что это только предположения, да и на самом деле складные смартфоны в целом выглядят крайне ненадёжными и это явно не тот параметр, по которому стоит сравнивать флагманы этого сегмента между собой. Сейчас вопрос диагонали и толщины в сложенном состоянии выглядит куда более важным и первостепенным для пользователей.