Huawei Mate XT выпустят за пределами Китая

В сентябре 2024 года Huawei совершила почти невозможное — не только вернулась на родной рынок в Китае, но и сделала это с размахом, представив первый в мире смартфон с тройным дисплеем — он получил название Mate XT и пользуется весьма высоким спросом на рынке. Однако компания не хотела ограничиваться только Китаем, поэтому решила вывести Mate XT на международный рынок — но, к сожалению, цена устройства окажется настолько высокой, что большинство покупателей даже не обратят на него внимание. Пока нет точного списка стран, в которых Huawei официально запустит Mate XT, но ранее появились свидетельства о продаже смартфона в Саудовской Аравии и ОАЭ. Как сообщает издание CNBC, высокая стоимость делает этот гаджет нишевым продуктом. По имеющимся данным, цена Mate XT в Европе стартует с отметки в 3660 долларов, что делает его одним из самых дорогих смартфонов в истории и почти вдвое дороже Galaxy Z Fold 6.

Проблема в том, что несмотря на амбиции Huawei, перед компанией стоит ряд серьёзных вызовов. Во-первых, нет гарантии, что пользователи массово перейдут на HarmonyOS NEXT — за годы использования iOS и Android люди привыкли к этим платформам. Во-вторых, в некоторых странах могут возникнуть вопросы по поводу безопасности и конфиденциальности данных в HarmonyOS. В-третьих, Mate XT оснащён чипом Kirin 9010, созданным по устаревшему 7-нм техпроцессу SMIC, что делает его менее производительным и энергоэффективным по сравнению с основными конкурентами.