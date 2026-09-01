Смартфон REDMI 17 с ёмкой батареей оценили в 18 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона REDMI 17, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Рекомендованная цена новинки составила 18, 21 и 25 тысяч рублей за конфигурации с 4/128, 4/256 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также получил 6,9-дюймовый дисплей LCD с разрешением 1600:720 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, яркостью 825 нит в режиме HBM и поддержкой DC Dimming, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с максимальной частотой 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, двойную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7500 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, динамическую RGB-подсветку вокруг вспышки, защиту от брызг и пыли по стандарту IP64, стереодинамики и поддержку сотовых сетей пятого поколения.
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