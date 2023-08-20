Huawei MateBook 14 2023 получил версию на 32 ГБ ОЗУ

Компания Huawei представила в Китае новую версию ноутбука MateBook 14 2023, которая отличается 32 ГБ оперативной памяти. Лэптоп также оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2,5К, 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-1340P с максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, металлическим корпусом массой 1,49 кг, толщиной 15,9 мм, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, двумя портами USB-A, одним разъемом USB-C, а также одним интерфейсом HDMI. Цена ноутбука составляет 840 долларов.