Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам ноутбука Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition, который оценен в 850 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, 100% охватом цветовой палитры sRGB, соотношением сторон 3:2, процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, предустановленной ОС Windows 11, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, одним интерфейсом USB-C и двумя USB 3.2 Gen1, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 56 Втч и поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт.

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