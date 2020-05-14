Huawei MateBook 14 официально представлен

Достаточно длительное время в сети ходили слухи о том, что компания Huawei вроде как думает над тем, чтобы отправить в релиз свой новый ноутбук. Однако вскоре оказалось, что компания его уже разработала и произвела — Huawei MateBook 14 официально представили, у него ценник всего 900 долларов при наличии графики NVIDIA GeForce MX350. Конечно, это не профессиональное решение, говорить о слишком уж высокой мощности данного ноутбука не приходится. С другой стороны, у этого гаджета есть все шансы на то, чтобы привлечь к себе внимание и покорить аудиторию за счет низкой стоимости, достаточно привлекательного внешнего вида и прочих мелких бонусов. В этом плане производитель сделал правильный ход, сосредоточившись на цене новинки.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook 14
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