Huawei MateBook 14 получил версию с SSD на 1 ТБ

Компания Huawei выпустила в Китае новую версию ноутбука Huawei MateBook 14, который ранее был доступен в конфигурации с 12-ядерным процессором Core i5-1240P с частотой до 4,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4Xм и твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ по цене в 820 долларов. Новый вариант отличается SSD на 1 ТБ и ценой в 890 долларов.

Ноутбук также оснащается 14-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 3:2, разрешением 2160:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2 и контрастностью 1500:1, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, 65-Вт зарядкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами USB Type-A 3.2, USB Type-C и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников.
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