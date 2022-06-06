Huawei MateBook 16s появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу ноутбук MateBook 16s, который первым на рынке получил платформу Intel Evo с 14-ядерным процессором Core i9-12900H. Правда, он представлен лишь в топовой конфигурации, которая, в свою очередь, появится в продаже чуть позже. Пока же пользователям доступна версия с Core i5, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ за 1045 долларов, а также вариант с тем же объемом памяти, но с Core i7 за 1195 долларов.

Новинка также характеризуется 16-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 3:2, разрешением 2520:1680 пикселей, 100% охватом цветового пространства sRGB и значением DeltaE менее единицы, веб-камерой, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, одним портом USB-C и двумя USB 3.2 Gen 1, разъемом HDMI, цельнометаллическим корпусом, батареей ёмкостью 84 Втч, толщиной 17,8 мм и массой 1,99 кг.