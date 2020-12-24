Huawei MateBook D 14/15 2021 Edition с процессором Intel 11-го поколения

Huawei провела конференцию по запуску серии ноутбуков MateBook D 14 и MateBook D 15. Эти ноутбуки входят в обновленную линейку и оснащены новейшими процессорами Intel 11-го поколения.

Новая линейка Huawei MateBook D представляет собой обновленную линейку по сравнению с аналогами 2020 года и включает процессоры Intel 11-го поколения по сравнению с версиями 10-го поколения текущего поколения или AMD Ryzen 4000. Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем, процессором i7-1165G7 или i5-1135G7 в сочетании с 512 ГБ SSD-накопителя и 16 ГБ оперативной памяти. Что касается графики, клиенты могут выбрать либо новейшую интегрированную графику Intel Xe, либо специальный мобильный графический процессор Nvidia GeForce MX450. Ноутбук оснащен 100-процентными экранами sRGB и, по официальным заявлениям, прибудет с увеличением производительности до 1,6 раза.

MateBook D 15 2021

Наряду с 14-дюймовым вариантом Huawei выпустила обновление 15-дюймового аналога, MateBook D 15 2021 года. Под капотом ноутбука можно выбирать Intel Core i5 11-го поколения или i7. Варианты хранения также остаются одинаковыми для двух моделей, хотя пользователи также могут выбрать i5 с графическим процессором Nvidia MX450.

Официальные продажи ноутбуков начнутся с 1 января 2021 года.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook D 14 2021 Edition
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