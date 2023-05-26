Huawei MateBook D14 2023 вышел с чипом Core i5-1240P

Компания Huawei дала старт китайским продажам новой версии ноутбука MateBook D14 2023, которая оснащается процессором Intel Core i5-1240P. Ранее лэптоп был доступен в вариантах с чипами Core i5-1340P и Core i7-1360P. Новинка в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ стоит 665 долларов.

Ноутбук также характеризуется 14-дюймовы IPS-экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит и соотношением сторон 16:10, цельнометаллическим корпусом, поддержкой 65-Вт зарядки и предустановленной ОС Windows 11.
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