Huawei MateBook Fold ULTIMATE DESIGN оценен в $3300

Компания Huawei объявила о выпуске флагманского ноутбука MateBook Fold ULTIMATE DESIGN, ключевой особенностью которого стал 18-дюймовый складной OLED-экран с соотношением сторон 4:3 и разрешением 3296:2472 точки. В сложенном состоянии пользователь получает 13-дюймовую панель с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2472:1648 точек. Также отметим пиковую яркость в режиме HDR 1600 нит, контрастность 2000000:1, адаптивную кадровую частоту и частоту ШИМ-регулировки яркости 1440 Гц.

Ноутбук оснащается базальтовым каплевидным шарниром, алюминиевыми двойными вентиляторами толщиной 3,5 мм, батареей ёмкостью 74,69 Втч, адаптером питания мощностью 140 Вт и предустановленной ОС HarmonyOS 5. MateBook Fold ULTIMATE DESIGN оценен на домашнем китайском рынке в эквивалент 3300 долларов за конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

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