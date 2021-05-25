Huawei MateBook X Pro 2021 оценен в 140 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза ноутбуков MateBook 14 и MateBook X Pro 2021, которые уже продаются в Китае. Новинки станут доступны для предварительного заказа 8 июня по цене от 95 и от 140 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что MateBook X Pro 2021 характеризуется процессором Intel Core i7-1165G7 со встроенной графикой Iris XE, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1ТБ на SSD, 13,9-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3000:2000 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, чувствительным к силе нажатия тачпадом, тонким цельнометаллическим корпусом и поддержкой быстрой зарядки от блока питания мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook X Pro 2021
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