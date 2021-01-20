Huawei MateBook X Pro 2021 вышел в Китае

Компания Huawei дала старт китайским продажам ноутбука MateBook X Pro 2021, который был представлен несколько дней назад. Версия с процессором Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD оценена в 1388 долларов, с Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD – 1542 доллара, а с Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – 1851 доллар. Напомним, что ноутбук оснащается 13,9-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3000:2000 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, чувствительным к силе нажатия тачпадом, тонким цельнометаллическим корпусом, чипами Intel Core одиннадцатого поколения со встроенной графикой Iris XE и поддержкой быстрой зарядки от блока питания мощностью 65 Вт.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook X Pro 2021
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