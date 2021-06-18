Huawei MateBook X Pro 2021 вышел в России

Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook X Pro 2021, который оценен в 140 и 150 тысяч рублей в зависимости от версии. Напомним, что MateBook X Pro 2021 оснащается процессором Intel Core i7-1165G7 со встроенной графикой Iris XE, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1ТБ на твердотельном накопителе, 13,9-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB, чувствительным к силе нажатия тачпадом, тонким цельнометаллическим корпусом и поддержкой быстрой зарядки от адаптера питания мощностью 65 Вт.