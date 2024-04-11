Huawei MateBook X Pro 2024 будет весить меньше килограмма

Генеральный директор компании Huawei Ричард Ю поделился весьма интересной информацией про новый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2024, который, по словам представителя компании, будет крайне лёгким. Новый ноутбук весит всего 980 граммов, что на 30% легче, чем аналогичная модель 2023 года. Кроме того, данный ноутбук будет очень тонкий — всего 13,5 мм. Несмотря на значительное снижение веса, ноутбук стал мощнее — новый процессор Intel Ultra 9 (185H) на 60% более производительный в сравнении с Core i7 (1360P), который был установлен в модели 2023 года, а новая интегрированная графика Intel Arc удваивает производительность по сравнению с предыдущей моделью.

Также глава компании заявил, что новый MateBook X Pro можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. Например, базовая модель будет поставляться с процессора Ultra 7 (155H), 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ твердотельного накопителя и стоимостью около 1520 долларов. Увеличение ОЗУ до 32 ГБ стоит дополнительных денег, естественно,, а модель с топовыми характеристиками (процессор Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD) будет продаваться почти за двойную стоимость. Стоит отметить, что новый ноутбук в настоящее время находится на стадии предварительных заказов, а полноценные продажи стартуют 18 апреля. И хотя характеристики новинки выглядят интересными, всё же за 1500 долларов можно купить более интересное решение от компании Apple, например, с большим набором возможностей и ликвидностью на вторичном рынке.
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