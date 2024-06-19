Huawei MateBook X Pro 2024 появился в российской продаже

Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook X Pro 2024, который позиционируется как одно из самых тонких и легких решений на рынке. Конфигурация с процессором Intel Core Ultra 7, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 TБ оценена в 180 тысяч рублей, а версия с чипом Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 2 TБ стоит 207 тысяч рублей.

Напомним, что новинка оснащается корпусом из магниевого сплава авиационного класса толщиной 13,5 мм и массой 980 грамм, 14,2-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 3120:2080 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и антибликовым покрытием, предустановленной операционной системой Windows 11 Home и батареей ёмкостью 70 Втч.
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