Huawei MateBook X Pro 2024 выходит в России

Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на ноутбук MateBook X Pro 2024, глобальный релиз которого состоялся в начале этого месяца. Конфигурация с процессором Core Ultra 7 155H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ стоит 180 тысяч рублей, а версия с Core Ultra 9 185H и 32 ГБ/2 ТБ оценена в 207 тысяч рублей. До 5 июня покупатель получит бонус в виде планшета MatePad Air или умных часов Huawei Watch Ultimate в зависимости от конфигурации.

Напомним, что MateBook X Pro оснащается корпусом из магниевого сплава авиационного класса толщиной 13,5 мм и массой 0,98 кг, 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:2080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.