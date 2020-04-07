Huawei MatePad попал на фото

На просторах интернета появились достаточно качественные фотографии нового планшета Huawei MatePad, который выглядит весьма привлекательно и при этом обладает высокой производительностью. Нужно понимать, что хотя это и не официальный анонс, ведь компания пока что ничего не говорила о своих устройствах, но мы верим в данные, которые предоставлены инсайдером. Дело в том, что на текущий момент планшеты компании Huawei не являются чем-то очень привлекательным, так что никто бы не стал распускать по сети ложные слух или рисовать фотографии, дабы выдать их за реальные. Нам остается только подождать официального анонса, дабы понять, сколько будут просить за планшет Huawei MatePad. Это очень важно для пользователя на самом деле.