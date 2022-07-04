Huawei Nova 10 Pro получил сдвоенную селфи-камеру

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 10 Pro, которая поддерживает сотовые сети 4G/LTE, но не 5G. Новинка также оснащается предустановленной операционной системой HarmonyOS 2, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2652:1200 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением 60 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Цена базовой версии Nova 10 Pro составляет 550 долларов.