Huawei Nova 15 Max показали на промо-фото

Компания Huawei опубликовала рекламные изображения смартфона Nova 15 Max, оторый будет представлен 7 мая. Отметим расцветки корпуса Flying Azure Blue, Snow White, Obsidian Black и Dawn Gold, круглый блок основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и плоские боковые рамки. Что до характеристик, производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 8500 мАч и главного модуля основной камеры на базе 50-Мп датчика с цветовыми фильтрами RYYB оптического формата 1/1,56 дюйма и оптикой с диафрагмой F/1,9. Остальные подробности о смартфоне ожидается в ближайшие дни.

