Poco выпустила флагманский X8 Pro Max

В прошлом году серия Poco X7 стала очень популярной среди тех, кто искал недорогой, но мощный смартфон. В этом году линейка получила новый уровень — версию Max, которая предлагает флагманский процессор и огромный аккумулятор. Poco X8 Pro Max стал самым крупным устройством серии с OLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма. Это панель с разрешением 1280х2772 пикселя и частотой 120 Гц, поддержкой 12-битных цветов, HDR10+ и Dolby Vision. Яркость достигает 2000 нит в режиме HBM и пиковых 3500 нит, а регулировка осуществляется с помощью ШИМ с частотой 3840 Гц. Увеличенный дисплей принёс сразу два преимущества — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор рекордной ёмкости. В модели Max установлена кремний-углеродная батарея на 8500 мАч — самая большая в истории Poco. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт HyperCharge и реверсивная зарядка 27 Вт.

Более того, Poco X8 Pro Max стал первым представителем серии с флагманским процессором Dimensity 9500s. Это 3-нм чип с конфигурацией только из производительных ядер — 1 ядро Cortex-X925 Ultra с частотой 3,73 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 и 4 ядра Cortex-A720. По сути, это доработанная версия прошлогоднего Dimensity 9400+. По заявлению Poco, смартфон способен запускать популярные игры вроде Honkai: Star Rail и Genshin Impact при 120 кадрах в секунду благодаря технологии Super Resolution. Звучит достаточно интересно, но, конечно, стоит дождаться реальных тестов и только после этого уже делать какие-то выводы.