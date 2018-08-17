Huawei Nova 3 разошелся тиражом в 2 миллиона устройств

Компания Huawei отчиталась о продажах смартфона Nova 3, который вышел чуть меньше месяца назад. За первые четыре недели китайский производитель реализовал 2 миллиона экземпляров Huawei Nova 3 и Nova 3i на одном только домашнем рынке. Видимо, чтобы закрепить успех, сегодня Huawei выпустила в Поднебесной версию Huawei Nova 3 Acacia Red с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, которая оценена в 436 долларов.

Напомним, что Huawei Nova 3 оснастили 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340:1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 и 24 Мп, двойной фронтальной камерой на 24 и 2 Мп с функцией распознавания лица пользователя, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Толщина устройства равна 7,3 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.