Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адекватным ценником

18 июля 2018 года, случился официальный анонс новинки Huawei Nova 3i, которая представляет из себя красивый смартфон с вырезом в экране и двойной основной камерой. Новинка стоит $300 и предлагает нативную поддержку технологии GPU Turbo.

Этот смартфон похвастался 8-ядерным процессором Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной флеш-памяти, а кроме того – слотом для карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ. На «бампере» мобильного устройства двойная основная камера с 16 Мп и 2 Мп. Также он оснащен 6,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9.

Фронтальная камера телефона более интересна, потому как она также состоит из двух объективов с разрешением 24 Мп и 2 Мп. Помимо этого, Huawei Nova 3i снабжен модулями Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 LE, A-GPS, GPS и ГЛОНАСС, а также разъемами USB Type-C и 3,5 мм разъемом также. Аккумулятор, установленный в телефон, имеет емкость 3340 мАч, причем он поддерживает технологию быстрой зарядки Super Charge.