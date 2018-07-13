Huawei Nova 3i выйдет с новым процессором

Компания Huawei в последнее время достаточно много времени тратит на разработку новых смартфонов на собственных процессорах. Вероятно, это заметно дешевле и позволяет продвигать собственный бренд в массы. Новый смартфон под названием Huawei Nova 3i получит процессор Kirin 710, который обеспечит высокую производительность и возможность спокойно играть в новые игры, наслаждаться красивой картинкой в фильмах высокого разрешения, работать с фотографиями в редакторах. Нужно понимать, что этот продукт не является флагманским, но у него достаточно преимуществ, чтобы покорить пользователя своими возможностями. Да и стоимость должна быть ниже, чем у конкурентов, что тоже весьма важно в нынешних реалиях. Будем надеяться, что в Россию продукт тоже привезут по адекватной стоимости и можно будет не переживать.