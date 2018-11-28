Huawei Nova 4 c дырявым дисплеем засветился на живом фото

Сетевые источники опубликовали новое живое фото смартфона Huawei Nova 4, который должен первым получить круглый вырез в дисплее под фронтальную камеру. На этот раз аппарат был запечатлен на некоей презентации без защитного кейса. Согласно предыдущим утечкам, смартфон унаследует дизайн и расположение основной камеры у Huawei P20 Pro, а сканер отпечатков пальцев будет встроен под экран. Также Huawei Nova 4 прочат топовую 7-нанометровую платформу Kirin 980 и защиту от пыли и влаги. Официальный анонс может состояться уже в декабре этого года.