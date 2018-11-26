Huawei Nova 4 получит безрамочный экран с дыркой под камеру

Компания Huawei опубликовала тизер смартфона Huawei Nova 4, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, нас ждет безрамочный дисплей, в котором будет проделан вырез под фронтальную камеру. Все это очень на похоже на тот «дырявый» экран, который приписывают флагманскому смартфону Samsung Galaxy S10. Можно предположить, что на тизере показана задняя панель устройства, но вряд ли аппарат получит одинарную камеру. Скорее всего, нас ждет два или даже три модуля. Также Huawei Nova 4 приписывают топовую 7-нанометровую платформу Kirin 980, которой оснащаются флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.