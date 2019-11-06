Huawei Nova 6 5G на первых фото

На просторах интернета появились изображения и даже характеристики смартфона Huawei Nova 6 5G, который вроде как совсем скоро должен отправиться в продажу. Пока что информации о цене и дате релиза у нас нет, но по фотографиям можно сказать, что у продукта будет двойная фронтальная камера, которую разместят прямо внутри дисплея, то есть там будет вырез, который предназначен специально для этой цели. Такое решение уже есть у нескольких производителей и выглядит оно довольно неплохо, плюс вы всегда сможете похвастаться перед друзьями, что у вас нет моноброви на дисплее. Начинка здесь тоже достаточно производительная, есть 6 гигабайт оперативной памяти, современные модули камер и поддержка сотовых сетей пятого поколения.