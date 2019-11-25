Huawei Nova 6 5G точно получит двойную фронтальную камеру

Компания Huawei опубликовала пару новых тизеров смартфона Nova 6 5G, которые подтверждают главные характеристики устройства. Во-первых, аппарат получит модем 5G во всех версиях. Тем же, кому поддержка сотовых сетей пятого поколения будет не нужна, предложат модель Nova 6 SE, построенную на платформе Kirin 810. Во-вторых, была подтверждена двойная фронтальная камера с главным датчиком на 32 Мп и сверхиширокоугольным модулем с углом обзора 105°. Также фронтальная камера получит автоматическую фокусировку. Что до дизайна основной камеры, то она напоминает блок тыльной камеры в Honor 20 – то есть, четыре вертикально расположенных модуля. Официальный дебют Huawei Nova 6 запланирован на 5 декабря.