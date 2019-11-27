Huawei Nova 6 SE с камерой как у iPhone 11

В просторах интернета опубликовали качественные изображения смартфона Huawei Nova 6 SE.

Смартфон получит широкоформатный дисплей с вырезом для фронтальной камеры. Смартфон Huawei Nova 6 SE, оснастят боковым сканером отпечатков пальцев и основной камерой с четырьмя модулями как у iPhone 11.

Смартфону приписывают фирменный процессор Kirin 810, так как он будет упрощенной версией Huawei Nova 6. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Основная камера в устройстве будет на 60 Мп с сенсором Sony IMX686.