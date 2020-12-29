Huawei Nova 6 получил EMUI 11

Компания Huawei выпустила новую версию своей фирменной оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei Nova 6 и Nova 6 5G, которая привносит несколько значительных нововведений. Прежде всего отметим новый режим всегда включённого дисплея, супер-блокнот, динамический эффект яркого экрана, очень быструю передачу крупных файлов (до 400 ГБ со скоростью до 305 Мбит/с) и режим смарт-платежей. Также обновление включает ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что Nova 6 5G оснащается 6,57- дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, платформой Kirin 990 с двойной системой отвода тепла, тройной тыльной камерой на 30, 8 и 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40-Вт и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч.