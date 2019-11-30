Huawei Nova 6 уже можно предзаказать

Вот вот скоро, а именно 5 декабря компания Huawei, должна представить свой новый смартфон Huawei Nova 6. Но уже сейчас компания начала принимать предзаказы в китайском онлайн магазине Vmall.

Стоимость Huawei Nova 6 на сайте почему-то не указана. Huawei Nova 6 получила двойную фронтальную камеру, один из модулей на 32 МП, на задней стороне расположилась основная квадро камера, а вот сканер отпечатков пальцев расположился на боковой части корпуса.

Внутри смартфон получит процессор Kirin 990 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон будет поставляться на операционной системе Android 10.

Смарфон выйдет в двух версиях: с 4G и конечно с поддержкой сети 5G.Также компания Huawei предлагает четыре расцветки: черную, синюю, красную и сиреневую градиентную.