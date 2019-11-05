Huawei Nova 6 в версии 5G показался на рендере

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился первым пресс-рендером смартфона Huawei Nova 6 (версия с модемом 5G), который еще не был представлен официально.Впервые смартфон показали в красной расцветке — ранее аппарат демонстрировался в черном, синем и фиолетовом вариантах корпуса.

Ранее стало известно, что на некоторых других рынках смартфон выйдет под названием Honor V30. Устройству прочат врезанную в дисплей двойную фронтальную камеру, тройную основную камеру с модулями разрешением 60, 16 и 2 Мп, а также ToF модулем, аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.