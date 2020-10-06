Huawei Nova 7 SE Vitality Edition получит SoC Dimensity 800U

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Nova 7 SE Vitality Edition (или Nova 7 SE Life), который является вариацией модели Huawei Nova 7 SE. От оригинальной модели аппарат будет отличаться платформой Dimensity 800U вместо Kirin 820. Остальные параметры должны остаться без изменений, но цена новинки окажется ниже.

Напомним, что Huawei Nova 7 SE оснащается 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 6,5-дюймовым Full HD+ LCD 2.5D дисплеем (2400:1080 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп, основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев на торце, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмником GPS, портом USB Type-C, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки.
Комментарии и отзывы Huawei Nova 7 SE Vitality Edition
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